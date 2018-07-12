Председателем Белорусского тяжелоатлетического союза избран Михаил Рабиковский

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусского тяжелоатлетического союза (БТС) избран заслуженный тренер страны Михаил Рабиковский, сообщили корреспонденту БЕЛТА в спортивной организации.
Сегодня в Минске прошла внеочередная выборная конференция БТС, на которой избран председатель и руководство союза. Заместителями председателя стали Валентин Короткин и Виктор Шершуков, генеральным секретарем - Сергей Самусев, исполнительным директором - Виталий Крейдич.
Попечительский совет БТС продолжит возглавлять председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.
В ходе конференции обозначены задачи для национальной сборной, одной из основных целей является успешное выступление на летних Олимпийских играх в Токио.-0-
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