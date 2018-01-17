Представители Республики Корея и КНДР пройдут под единым флагом на открытии Олимпиады

17 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Представители Республики Корея и КНДР пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане под единым флагом. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня по итогам межкорейских переговоров на рабочем уровне в пограничном пункте Пханмунджом.

Кроме того, стороны достигли соглашения о формировании объединенной женской хоккейной команды, которая выступит на зимних Олимпийских играх.

В соответствии с совместным заявлением, КНДР отправит на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане группу поддержки из 230 человек и демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо в составе 30 атлетов.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9-25 февраля.-0-