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Представлен логотип баскетбольного ЧМ-2018 среди девушек

Спорт 11.02.2018 | 10:50
Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФИБА и Белорусская федерация баскетбола представили логотип и брендинг чемпионата мира среди девушек (U-17), который пройдет в конце июля в Минске. Презентация состоялась во время матча женских сборных Беларуси и Турции 10 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой бренда "Беларусь-2018" является национальный орнамент как один из символов белорусской культуры. В элементы оформления вплетена спортивная тематика. Беларусь - страна с богатым культурным наследием и яркой природной красотой. Самобытный орнамент, символы и народные мотивы являются важной частью национальной культуры. Яркие и насыщенные оттенки символизирует динамичность молодого поколения и стремление к активному образу жизни. Главным цветом в палитре стал синий и его оттенки как символ цветка Беларуси – василька, а также озер и рек.

Логотип, представляющий собой стилизованное изображение баскетбольного мяча, отражает богатую историю белорусского орнамента и современность мирового баскетбола.

Предстоящий чемпионат мира является значимым событием для всей страны, и при разработке брендинга стояла задача сделать его ярким, запоминающимся, отражающим культуру, историю и традиции белорусского народа. Особое внимание было уделено идее молодежных соревнований, которые всегда являются динамичными и запоминающимися для юного поколения спортсменов.

Белорусская столица получила право принять соревнования лучших молодых баскетболисток планеты на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. В турнире примут участие 16 команд: Мали, Ангола, США, Канада, Аргентина, Колумбия, Китай, Австралия, Японии, Новая Зеландия, Беларусь, Франция, Венгрия, Италия, Латвия, Испания.

Белорусские баскетболистки выступят на мировом первенстве под началом главного тренера Виктории Дацун и ее ассистента Валентины Навойчик. Команда сформирована на базе Гродненского училища олимпийского резерва.

Жеребьевка чемпионата мира-2018 состоится 6 марта в Минской городской ратуше.-0-

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Теги
баскетбол, Минск, чемпионат мира
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