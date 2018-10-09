Пресс-конференция о проведении в Минске Всемирной шахматной олимпиады пройдет в БЕЛТА 11 октября

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о проведении в Минске 45-й Всемирной шахматной олимпиады состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 октября в 11.00.

Беларусь впервые получила право на проведение Всемирной шахматной олимпиады. В 2022 году лучших игроков в этом виде спорта примет Минск. Такое решение приняла Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми. Шахматная олимпиада проводится раз в два года, первая состоялась в 1927 году. Белорусская команда дебютировала на этих крупных соревнованиях в 1994 году в Москве.

О результатах выступления белорусской сборной на завершившейся в Батуми (Грузия) 43-й Всемирной шахматной олимпиаде, планах по подготовке к следующему празднику мировых шахмат в Ханты-Мансийске и к приему лучших шахматистов в 2022 году в Минске расскажут председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, лидер сборной Беларуси, международный гроссмейстер Владислав Ковалев и капитан женской сборной, международный гроссмейстер Ланита Стецко.

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