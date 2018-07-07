Президент Франции планирует посетить матч 1/2 финала ЧМ по футболу

Во время своего визита в Россию 25 мая Эммануэль Макром рассказал, что будет присутствовать на матче сборной своей страны, если команда выйдет в полуфинал.

6 июля команда Франции одержала победу над Уругвайской командой со счетом 2:0 и вышла в полуфинальный раунд мундиаля.

Сообщается, что президент Франции посетит матч, который пройдет на арене "Санкт-Петербург", 10 июля.