Президент Франции планирует посетить матч 1/2 финала ЧМ по футболу

Во время своего визита в Россию 25 мая Эммануэль Макром рассказал, что будет присутствовать на матче сборной своей страны, если команда выйдет в полуфинал.
6 июля команда Франции одержала победу над Уругвайской командой со счетом 2:0 и вышла в полуфинальный раунд мундиаля.
Сообщается, что президент Франции посетит матч, который пройдет на арене "Санкт-Петербург", 10 июля.
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