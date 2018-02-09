Президент МОК передал эстафету олимпийского огня главе Генассамблеи ООН

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал эстафету олимпийского огня председателю 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирославу Лайчаку, сообщает ТАСС.

Томас Бах сегодня принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пхенчхане, пробежав несколько сотен метров дистанции, после чего передал эстафету Мирославу Лайчаку.

Ранее глава МОК заявил, что этим жестом он хочет выразить благодарность усилиям Мирослава Лайчака в принятии резолюции об олимпийском перемирии на период проведения Игр-2018. В январе МОК достиг договоренности с представителями Республики Корея и КНДР об участии северокорейских спортсменов в предстоящих Играх, на церемонии открытия которых команды пройдут под единым флагом.

Сегодня в Пхенчхане стартуют XXIII зимние Олимпийские игры. Церемония открытия начнется в 14.00 по белорусскому времени. Знаменосцем команды Беларуси выступит Алла Цупер.

Белорусские спортсмены уже прибыли к месту соревнований и провели тренировки на олимпийских объектах. 32 атлета поборются за награды главных стартов четырехлетия в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжном и горнолыжном спорте.-0-