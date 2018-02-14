Президент МОК встретился с российскими спортсменами на Играх в Пхенчхане

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах встретился сегодня с российскими спортсменами, выступающими на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Встреча проходила в горной Олимпийской деревне. На ней присутствовали спортсмены, свободные от тренировок и соревнований. В центре внимания оказалась ситуация с недопуском к олимпийским стартам в Пхенчхане большого количества россиян, подозреваемых в применении допинга. Томас Бах рассказал, что сведения по каждому спортсмену накануне Игр проверялись отдельно, причем у МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов.

Сначала Бах выступил перед атлетами с небольшой речью, в которой рассказал, почему россияне попали в такую ситуацию. Затем была предоставлена возможность каждому спортсмену задать вопрос главе МОК.

По причине дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2018 допущенные к соревнованиям спортсмены из этой страны выступают под нейтральным флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Перед началом Олимпиады две комиссии МОК отобрали 169 спортсменов, которым было позволено выступить на соревнованиях. В их числе не оказалось некоторых ведущих атлетов.-0-