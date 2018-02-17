Прыгун с трамплина Камиль Стох завоевал первую награду для Польши на ОИ-2018

17 февраля, Пхенчан /Корр. БЕЛТА/. Польский прыгун с трамплина Камиль Стох стал олимпийским чемпионом, завоевав для своей страны первую награду Игр-2018, передает корреспондент БЕЛТА.
В финальных прыжках поляк набрал 285,7 балла. Серебро завоевал немецкий спортсмен Андреас Веллингер (282,3), обладателем бронзы стал норвежец Роберт Юханссон (275,3).
Для Камиля Стоха это третье олимпийское золото - два предыдущих он завоевал в Сочи-2014. Польша стала 25-й страной, представители которой поднимались на олимпийский подиум Пхенчхана.-0-
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