Прыгун с трамплина Камиль Стох завоевал первую награду для Польши на ОИ-2018

17 февраля, Пхенчан /Корр. БЕЛТА/. Польский прыгун с трамплина Камиль Стох стал олимпийским чемпионом, завоевав для своей страны первую награду Игр-2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Камиль Стох. Фото Getty Images

В финальных прыжках поляк набрал 285,7 балла. Серебро завоевал немецкий спортсмен Андреас Веллингер (282,3), обладателем бронзы стал норвежец Роберт Юханссон (275,3).

Фото Getty Images

Для Камиля Стоха это третье олимпийское золото - два предыдущих он завоевал в Сочи-2014. Польша стала 25-й страной, представители которой поднимались на олимпийский подиум Пхенчхана.-0-