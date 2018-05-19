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Ралли-рейд "Дакар" в 2019 году пройдет только по территории Перу

Спорт 19.05.2018 | 15:31

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ралли-рейд "Дакар" в 2019 году пройдет только по территории Перу. Такую информацию распространила пресс-служба гонки, сообщает БЕЛТА.

Старт и финиш состоятся в столице страны Лиме. Ралли пройдет с 6 по 17 января. Планируется, что маршрут будет включать в себя разнообразные типы покрытий, но предстоящая гонка станет самым богатой на песчаные отрезки за время проведения "Дакара".

В прошлом году соревнования проходили по территории трех стран - Боливии, Перу и Аргентины. Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича (штурман Павел Гаранин, механик Андрей Жигулин) впервые за время участия занял второе место по итогам ралли-рейда.-0-

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автогонки, автоспорт, Перу
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