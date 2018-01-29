Рекордное количество участников зимних Игр ожидается в Пхенчхане

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в Пхенчхане ожидают 2943 спортсмена из 92 стран, что является самым большим числом атлетов в истории зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал на брифинге заместитель директора Офиса по национальной безопасности Нам Гван Пхё.

Нам Гван Пхё также проинформировал, что 26 высоких гостей из 21 страны посетят Республику Корея во время Олимпиады. В день открытия президент Мун Чжэ Ин запланировал общий прием для зарубежных лидеров, а позднее проведет с 14 из них отдельные встречи. По словам сотрудника администрации, США будет представлять вице-президент Майкл Пенс, Японию - премьер-министр Синдзо Абэ, КНР - член постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая Хань Чжэн, ФРГ - президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Кроме того, Республику Корея посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее рекорд зимних Олимпиад был установлен в ходе ОИ-2014 в Сочи - 2800 спортсменов из 88 стран мира.

В Пхенчхане впервые будут включены в программу Олимпийских игр соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в керлинге. Всего будет разыграно 102 комплекта медалей, что также является рекордом.-0-