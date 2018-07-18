РЕПОРТАЖ: Аэродром в Боровой готовится принять чемпионат мира по вертолетному спорту

Аэродром в Боровой хорошо известен многим любителям авиационного спорта. Удобное расположение недалеко от Минска позволяет проводить здесь на протяжении многих лет соревнования самого высокого уровня. Звук моторов авиационной техники не умолкает на протяжении текущей недели с самого утра. На аэродроме Минского аэроклуба ДОСААФ имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца начались тренировки к чемпионату мира по вертолетному спорту. Корреспонденты БЕЛТА посетили занятия лучших белорусских пилотов и узнали особенности подготовки перед важными стартами.

В чемпионате мира, который с 23 по 29 июля впервые пройдет в Боровой, примут участие семь белорусских экипажей. В состав национальной команды вошли именитые спортсмены Минского и Витебского ДОСААФ и Белорусской федерации авиационного спорта: мастера спорта Беларуси международного класса Андрей Рогонов, Владимир Бугаев, Никита Лаптев, Владимир Стриенок, Алексей Мочанский, Антон Данченко, Александр Грищенко.

Женская команда представлена двумя экипажами. Командир первого экипажа Софья Куршубадзе, летчик-оператор Анастасия Короткевич. Командир второго экипажа Анна Рогожинская, летчик-оператор Марина Конюшевская.

На аэродроме за несколько дней до старта тренировок и приезда гостей усиленно готовятся к предстоящему событию. Вокруг площадки будущих состязаний уже установлено ограждение. Рабочие усердно трудились над площадкой для зрителей, которая должна быть готова уже к началу официальных тренировок участников. Организаторы к началу соревнований обещают насыщенную развлекательную программу, каждый желающий может также осмотреть экспонаты Музея авиационной техники.

Кипит работа и в диспетчерской, где руководитель полетов позволил корреспондентам БЕЛТА понаблюдать за тренировками на аэродроме. Во время чемпионата мира это здание станет основным координационным пунктом, можно сказать, сердцем турнира, откуда пилоты будут получать разрешения на взлет и посадку.

Тем временем в летном поле Боровой сложные элементы на вертолете Ми-2 усердно отрабатывает один из самых опытных белорусских летчиков-спортсменов Алексей Мочанский. Пилот требовательно подходит к подготовке площадки и после первой части тренировочного занятия указал не недочеты, которые должны быть устранены перед началом турнира.

"Мелочей в вертолетном спорте быть не может даже при подготовке. Устраним все недочеты в короткое время. Нас ждет серьезный чемпионат, который впервые принимает Беларусь, и турнир должен пройти на высоком организационном уровне", - отметил Алексей Мочанский.

Свое участие в чемпионате мира в Минске подтвердили команды из Австрии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, России и Украины. Команды Чехии и Швейцарии будут выступать в качестве наблюдателей.

Пилоты будут состязаться в выполнении четырех упражнений: "Навигация", "Параллельный полет на точность", "Параллельная развозка грузов" и "Параллельный слалом". Национальные команды выступают на двух типах вертолетов: Ми-2 и Robinson R44.

"Привык к вертолету Ми-2 и планирую на мировом форуме выступать именно на этой машине. Первая часть тренировки прошла неплохо, у меня больше вопросов по площадке, а по выполнению элементов - меньше, но всегда есть над чем работать. Тем более конкуренцию на предстоящих соревнованиях предстоит выдержать серьезную. Одним из главных фаворитов чемпионата является команда России, другие команды представлены также серьезными экипажами", - рассказал Алексей Мочанский.

По его мнению, на предстоящий чемпионат белорусская команда собрала наиболее сильную команду. "Если сравнивать мировые форумы по вертолетному спорту в 2012 году в России, в 2015-м в Польше, то на домашний турнир мы собрали сильный состав. Отмечу пилотов Витебского ДОСААФ, они способны побороться за награды самой высокой пробы", - подчеркнул пилот.

Как рассказал Алексей Мочанский, белорусские экипажи из четырех упражнений наиболее высокие шансы войти в число призеров имеют в дисциплинах "Параллельная развозка грузов" и "Навигация". "Навигация в вертолетном спорте осуществляется на площади 30-50 кв.км, где установлены цели, которые необходимо быстро найти по координатам с разворотами. Очень увлекательное объемное упражнение, в котором слаженная работа экипажа проверятся на 100%", - отметил он.

В предстоящем чемпионате мира примут участие и два женских экипажа. "Эта идея возникла на предыдущем мировом форуме в 2015 году в Польше. Для того чтобы в командном зачете набрать как можно больше очков, должны быть женские экипажи. Наши девушки хорошо подготовлены и, надеюсь, выступят на предстоящих соревнованиях достойно", - подчеркнул Алексей Мочанский.

После дозаправки пилот вновь принялся усердно отрабатывать элементы. Уже в ближайшие дни на аэродром в Боровой прибудут и экипажи из других стран. Гостей ожидают хорошие условия для подготовки и демонстрации всех своих навыков в этом виде спорта.

Отметим, что во время чемпионата мира на аэродроме в Боровой 28 и 29 июля пройдет ежегодный авиационный фестиваль #Пронебо. Посетители увидят более 30 летательных аппаратов - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе чемпионата обещают стать вертолетные гонки.

Беларусь получила право на проведение соревнований благодаря высоким достижениям в развитии авиационных видов спорта, наличию современной базы и квалифицированных специалистов. Президент Международной вертолетной комиссии (CIG FAI) Жак Берло, изучая возможности проведения турнира в Минске, лично посетил тест-чемпионат мира в 2017 году на аэродроме в Боровой и дал ему высокую оценку.

Александр НОВИКОВ,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-