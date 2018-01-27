РЕПОРТАЖ: Будущих "грунтовых королей" тенниса готовят под Минском

Новый теннисный сезон для мужской команды Беларуси вместе с капитаном Владимиром Волчковым начинается с противостояния соперникам из Австрии. Болельщики еще не успели забыть 2017 год, который для белорусского тенниса стал одним из самых успешных в командных турнирах. Финал Кубка Федерации на "Чижовка-Арене" с именитой сборной США - яркая страница в истории отечественного спорта. Определенные ожидания связаны и с выступлением мужчин, которым против австрийцев придется сыграть на грунтовом корте. Корреспондент БЕЛТА решил выяснить, можно ли в Беларуси подготовиться к игре на специфичном и технически сложном покрытии.

Кортов с грунтовым покрытием в Беларуси не так много, но игроки и тренеры в один голос посоветовали обратить внимание на комплекс "Солнечный", где и проводила подготовку к турниру мужская сборная Владимира Волчкова.

Руководитель этого уникального спорткомплекса Николай Кобзарь о теннисном центре может рассказывать не один час. Несколько лет назад на месте бывшего заброшенного пионерского лагеря появились первые четыре корта на открытом воздухе. "Изначально сделали ставку на грунт, так как очень мало кортов с таким покрытием в Беларуси. Здесь важно и качество грунта, так как покрытие требует серьезного ухода", - отмечает Николай Кобзарь.

Важным этапом для развития центра стало возведения крытого комплекса на четыре корта. "После завершения строительства центр мог принимать любителей и профессионалов круглый год. Грунтовые корты в Беларуси в основном открытые, а у нас в помещении, это важно для подготовки, постоянного тренировочного процесса", - подчеркивает руководитель комплекса.

Большому теннису Николай Кобзарь предан уже более двадцати лет. Своего сына он также привел в этот спорт. Иван подавал серьезные надежды и входил в число наиболее перспективных игроков Европы до 16 лет, но травмы не позволили ему вырасти в профессионального игрока. Отец и сын Кобзари с теннисом не стали прощаться, решив помочь молодым игрокам развиваться и получать игровую практику именно на грунте. "Знаний накопилось много, четко осознавали, как следует готовить игроков именно на грунте и в каком месте. Центр должен быть за чертой города с чистым лесным воздухом, но не слишком далеко от мегаполиса, потому как в основном занимаются минчане. Для детей организовали транспорт от станции метро "Каменная горка". Почему возвели грунтовые корты? После консультации с ведущими белорусскими и иностранными специалистами остановились именно на грунте, так как он наименее травмоопасен для детей. Также на таком покрытии легче ставить технику удара молодым игрокам", - поясняет собеседник.

По словам Николая Кобзаря, игроки, которые регулярно занимаются на грунте, легко переходят на другие покрытия. "Здесь надо и к мячу подойти правильно, нанести удар точно с отскока, - рассказывает он. - Убежден: сделав ставку на грунтовые покрытия, поступили правильно. В том числе важно, где атлет готовится. Ведь не зря многие наши ведущие спортсмены тренируются в "Раубичах" и "Стайках". Эти комплексы расположены за пределами города. В лесу совсем другой воздух, и восстановительные процессы происходят намного быстрее".

Опытные тренеры центра за четыре года работы в "Солнечном" уже подготовили 15 чемпионов и 23 призера первенства Беларуси по различным возрастам. Есть достижения и на международной арене: на чемпионате Европы (U-14) Яна Колодынска в 2017 году завоевала бронзу в личном и парном разрядах с Анастасией Комар. Тренеры Николай Федирко и Иван Кобзарь уже входят в штаб юниорской сборной.

Качество покрытия в "Солнечном" отметила и ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, проводившая здесь тренировки и мастер-классы. К важным матчам в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации готовились здесь мужская и женская сборные страны.

Грунт для кортов производится в Беларуси. Используется специальный красный кирпич Горынского комбината строительных материалов, который уже в центре доводят до нужной фракции крошки.

Комплекс востребован, сюда приезжают не только минчане, но и юные российские игроки. В "Солнечном" есть небольшая комфортабельная гостиница, спортзал, кафе. Завершается реконструкция бывшей столовой пионерского лагеря, которая позволит значительно расширить услуги по питанию. Николай Кобзарь считает, что в Беларуси за последние годы созданы неплохие центры для подготовки игроков и высокие результаты не заставят себя ждать.

Александр НОВИКОВ,

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