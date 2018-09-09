РЕПОРТАЖ: Новые горизонты Минского полумарафона

"Мiнск сустракае свята!" Этот баннер на здании столичного Дворца спорта точно отражал праздничное настроение, которое царило на протяжении двух дней на проспекте Победителей. Спортивный фестиваль стал одним из центральных в праздновании 951-летия Минска.
Начавшийся в субботу лыжероллерными гонками праздник спорта продолжился одним из самых масштабных событий года в Беларуси - Минским полумарафоном. Соревнования для профессионалов и любителей здорового образа жизни за четыре года проведения уже хорошо известны за пределами страны. На старт полумарафона выходят целыми трудовыми коллективами, вузами.
Как рассказали организаторы, стартовый городок к началу забегов начали готовить с вечера 8 сентября. В итоге к 9.00 воскресенья он полностью соответствовал всем международным требованиям. Первыми на старт вышли искушенные профессионалы на дистанции 21,1 км. Здесь преимущество африканских бегунов в соревнованиях среди мужчин было неоспоримым, в то время как среди женщин интрига была закручена всерьез. Вместе с белоруской Ольгой Мазуренок выступили еще несколько сильных спортсменок. В итоге золотая медаль досталась Шейле Еротич из Кении, опередившей белоруску Светлану Куделич всего на секунду. Что же до фаворитки полумарафона Ольги Мазуренок, то она оказалась пятой.
"Забег, как и обещали организаторы, получился сложным. Конкуренция высокая, трасса непростая. Немного разочарована, что не смогла попасть в призеры, но рада за Свету Куделич, которая стала второй. Бег на длинные дистанции часто тем и интересен, что побеждают не те, на кого рассчитывали", - сказала Ольга Мазуренок.
"Долго лидировала в забеге на 21,1 км, а в концовке соперница сохранила больше сил, поэтому смогла опередить. Мне немного не хватило сил, чтобы побороться с ней на финише. В остальном же праздник удался, как всегда на полумарафоне много болельщиков, участников, это помогает бежать. Главное, мы смогли создать праздник для простых любителей бега. За карьеру выступала на многих международных турнирах, и наш Минский полумарафон по-хорошему впечатляет", - отметила Светлана Куделич.
Забег на 10,5 км собрал наиболее подготовленных бегунов, среди которых оказался и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Руководитель спортивного ведомства отметил хорошую организацию полумарафона и поделился своими ощущениями от выступления.
"На протяжении двух дней у Дворца спорта удалось создать масштабный спортивный праздник. Такие мероприятия доказывают, как много людей интересуется и занимается здоровым образом жизни. Для меня не было никаких проблем пробежать 10,5 км. Поддерживаю форму, пробегаю по 11-13 км и на следующий год ставлю для себя задачу улучшить показанный результат", - рассказал Сергей Ковальчук.
Самым многочисленным получился забег на 5,5 км. Заключительный забег собрал представителей беговых движений из Беларуси и зарубежных стран, команды высших и средних специальных заведений, трудовых коллективов. Всего более 25 тыс. участников. В самом массовом старте победу праздновал Максим Ющенко, у женщин первой на финише была Дарья Борисевич.
Все участники Минского полумарафона не остались без эксклюзивной медали.
Для зрителей в течение всего воскресенья работали различные развлекательные площадки. На сцене бегунов и болельщиков развлекали группы поддержки, фольклорные ансамбли, известные эстрадные исполнители. После состоялось награждение победителей и призеров.
В 2018 году Минский полумарафон собрал около 35 тыс. участников. Организаторы пообещали и в следующем году удержать столь высокую планку, вновь создать для каждого любителя здорового образа жизни спортивный праздник.
Александр НОВИКОВ,
фото Максима ГУЧЕКА,
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