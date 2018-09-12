Республиканская спартакиада соберет в Городке около 200 юных спортсменов

12 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Республиканская спартакиада среди специализированных школ по бегу на лыжероллерах и кроссу в Городке 12-16 сентября соберет около 200 юных спортсменов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Городокской детско-юношеской спортивной школы Виктор Бобков.

На открытое первенство приедут участники не только из Беларуси, но ожидаются гости и из России (Московская и Новгородская области). Всего примут участие около 13-15 команд, в том числе те, которые выступят вне зачета. Поборются за призовые места юноши и девушки 2001-2004 годов рождения.

В программе индивидуальная гонка классическим стилем, спринт коньковым ходом и кросс. Команда-победитель получит кубок, другие участники - медали и дипломы. Кроме того, на нынешней спартакиаде будет организован семинар с тренерами спортивных школ.

"В Беларуси ежегодно проходит три такого рода соревнований: в зимний период два этапа и летнее первенство. С 2015 года (после того, как ввели лыжероллерную трассу) все этапы спартакиада проводят в Городке. Сейчас к нам приедут около 200 спортсменов, - рассказал Виктор Бобков. - Такие состязания очень важны, ведь появляется возможность посмотреть рейтинг школ, увидеть их уровень подготовки, с тренерами обсудить проблемы в спорте и планы на будущее".

Лыжероллерная трасса расположена в урочище Воробьевы горы. Ее открыли в 2015 году. Протяженность кругов трассы - 7,5 км, 5 км, 3 км, 2,5 км и 1,5 км. Ширина полотна - 7 м. Это самая большая среди белорусских трасс. Наибольший перепад высот составляет 28 м. Количество подъемов и спусков варьируется на разных дистанциях.-0-