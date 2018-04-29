РНПЦ спортивной медицины планируют ввести в строй в 2018 году – Минздрав

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический центр спортивной медицины планируют вести в строй в 2018 году. Об этом рассказала в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра пояснила, что с вводом РНПЦ спортивной медицины будут соблюдены все требования по допинг-контролю в преддверии II Европейских игр.

Главный государственный санитарный врач рассказал, что на предстоящем крупном спортивном форуме особое внимание будет уделено питанию. "Совместно с нашими партнерами, Госстандартом, Минсельхозпродом, Академией наук прорабатываются вопросы нормативных документов, требований к питанию атлетов и гостей Европейских игр. Как только будет выбран оператор по питанию Игр, сможем работать по подготовке сырьевых баз, предприятий, которые будут заниматься обеспечением питания", - рассказала Наталья Жукова.-0-