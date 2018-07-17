Криштиану Роналду официально представлен как игрок "Ювентуса"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду был официально представлен в качестве игрока футбольного клуба "Ювентус". Как сообщают СМИ, футболист провел пресс-конференцию и рассказал, почему перешел в итальянский клуб и как относится к соперничеству с Лионелем Месси.
По словам Роналду, решение о переходе из "Реала" в "Ювентус" далось ему без труда. Футболист подчеркнул, что ему предстоит работать с одной из лучших команд в мире.
"Игроки моего возраста обычно уезжают в другие страны. На этом этапе моей карьеры хочу играть в большом клубе, счастлив и благодарю "Юве" за отличную возможность, которую он мне дал", - признался Криштиану Роналду.
"В "Реале" были блестящие годы, и я благодарю фанатов этого клуба за поддержку, но теперь хочу посвятить себя новому клубу. Я не могу дождаться, чтобы начать играть за "Ювентус". Мой возраст не имеет значения, я очень мотивирован и хочу показать, что являюсь игроком самого высокого уровня. И также хочу оставить свой след в "Ювентусе", - добавил 33-летний спортсмен. Он сообщил, что начнет тренировки в составе клуба 30 июля.
На вопрос о соперничестве с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси португалец ответил, что каждый из них сражается за свой клуб. "Когда-нибудь мы оглянемся назад и посмотрим, кто был лучшим", - цитирует Роналду официальный Twitter "Ювентуса".
Ранее интернет-магазин "Ювентуса" выпустил в продажу футболки с седьмым номером, под которым Роналду будет выступать в составе команды. Как сообщил портал championat.com, за сутки фанаты приобрели более 520 тыс. маек на сумму свыше 55 млн евро.
Роналду подписал с итальянским клубом "Ювентус" контракт на четыре года. Клуб заплатил за звездного игрока 100 млн евро. По неофициальным данным, футболист будет ежегодно зарабатывать по 30 млн евро.-0-
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