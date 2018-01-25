Россия организует международные состязания с участием не попавших на Олимпиаду атлетов

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия организует международные состязания с участием не попавших на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан российских атлетов. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает БЕЛТА.

"Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев. Сроки проведения будут согласованы с федерациями (по видам спорта. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Павел Колобков.

Необходимость таких состязаний министр объяснил тем, что многие российские атлеты находятся в хорошей спортивной форме и должны получить соревновательную практику.

Как сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, окончательно утверждена заявку на Игры, куда вошло 169 спортсменов. "К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны", - пояснил он.

Он также добавил, что российская команда могла заполнить ставшие свободными от недопуска лидеров квоты более слабыми атлетами, но отказалась от этого. "В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение", - сказал Станислав Поздняков.-0-