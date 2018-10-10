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Российские футболисты Мамаев и Кокорин задержаны на 48 часов

Спорт 10.10.2018 | 21:04

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболистов по статье "Хулиганство" по факту нападения на чиновника Минпромторга в кафе на Большой Никитской улице. Подозреваемые явились в полицию, им будет предъявлено обвинение.

Кроме того, от хулиганской выходки пострадал белорусский гражданин. Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию. Пострадавший находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.-0-

Посольство держит на контроле ситуацию с пострадавшим от российских футболистов белорусе
Сотрудники дипмиссии связались с отделением больницы, где проходит лечение пострадавший. "По заверениям медиков, его жизни ничто не угрожает, самочувствие нормальное", - добавили в диппредставительстве.

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Теги
нападение, футбол
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