Российские футболисты уступили Австрии в гостевом товарищеском матче

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники футбольного чемпионата мира-2018 провели очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева планетарного форума футболисты сборной России проиграли в Инсбруке команде Австрии со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Алессандро Шепф, отличившийся на исходе получаса игрового времени. Россияне провели встречу крайне невыразительно и не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев поля. Главный тренер российской дружины Станислав Черчесов пытался наладить игру, произведя 6 замен, но к успеху это не привело. Следующий спарринг сборная России проведет 5 июня в Москве против команды Турции.

Еще один из участников предстоящего мирового первенства сборная Японии в Йокогаме неожиданно уступила команде Ганы с результатом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

Сегодня состоятся еще несколько товарищеских встреч: Марокко - Украина, Румыния - Чили, Словакия - Нидерланды, Молдова - Конго, Люксембург - Сенегал.-0-