Российские теннисисты объявили состав на матч Кубка Дэвиса с командой Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан россиян Шамиль Тарпищев назвал состав на матч I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К предстоящей игре будут готовиться Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Евгений Карловский.
Матч состоится в Москве 14-15 сентября на Малой спортивной арене в "Лужниках". Матч состоится на хардовом (твердом) покрытии. Ранее российские и белорусские теннисисты в Кубке Дэвиса встречались в 2004 году в Минске, победа осталась за хозяевами корта - 3:2.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4336 BYN
|2.431 BYN
|2.438 BYN
|USD
|2.1028 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.0823 BYN
|3.073 BYN
|3.089 BYN