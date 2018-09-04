Российские теннисисты объявили состав на матч Кубка Дэвиса с командой Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан россиян Шамиль Тарпищев назвал состав на матч I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К предстоящей игре будут готовиться Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Евгений Карловский.

Матч состоится в Москве 14-15 сентября на Малой спортивной арене в "Лужниках". Матч состоится на хардовом (твердом) покрытии. Ранее российские и белорусские теннисисты в Кубке Дэвиса встречались в 2004 году в Минске, победа осталась за хозяевами корта - 3:2.-0-