Российский форвард Артем Артемов пополнил состав ХК "Динамо-Минск"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав хоккейного клуба "Динамо-Минск" пополнил 21-летний российский форвард Артем Артемов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе минской команды.

Игрок подписал двусторонний контракт на один год. Уроженец Петропавловска-Камчатского в юные годы выступал за несколько московских школ ("Радуга", "Крылья Советов", ЦСКА, "Спартак", "Динамо") и считался одним из наиболее талантливых игроков своего возраста в России. Артемов привлекался в сборную России до 16 лет, а также рассматривался в качестве одного из кандидатов на поездку на молодежный чемпионат мира 2016 года в составе российской дружины, но так и не сыграл ни одного официального матча.

В 2013 году Артем Артемов отправился за океан, где выступал в составе Chicago Steel (USHL) и набрал 33 (16+17) очка в 56 матчах. На следующий сезон россиянин перешел в Saginaw Spirit (OHL), где в первый год блеснул результативностью - 35 (16+19) баллов в 71 встрече, а на второй год сумел показать еще более высокий результат - 56 (19+37) баллов в 71 матче.

В сезоне 2016/17 Артемов подписал контракт с новосибирской "Сибирью". Однако закрепиться в составе этого клуба КХЛ форварду не удалось. За два сезона он сыграл в основе сибиряков всего 41 матч.-0-