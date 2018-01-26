Российский шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту МОК

26 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российский шорт-трекист Виктор Ан написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, так как ранее МОК не выдал Ану приглашение на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Текст письма опубликован на сайте Союза конькобежцев России (СКР).

"На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов, - написал Ан. - Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, чистый спортсмен заслуживает право в них участвовать, но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения. Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения, и ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр".

"Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности. Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как - искренне в это верю - имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018", - отметил спортсмен.

Виктор Ан до 2011 года представлял сборную Республики Корея, став трехкратным олимпийским чемпионом (на Играх-2006 в Турине), а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых он выиграл три золотые награды.-0-