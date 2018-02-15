Российского сноубордиста Олюнина после падения увезли с трассы в больницу

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российского сноубордиста Николая Олюнина после падения увезли в больницу прямо с трассы, он не сможет продолжить борьбу за медали в дисциплине сноуборд-кросс. Об этом пишут "Вести".

В полуфинале Николай Олюнин упал во время заезда и получил тяжелую травму. Медики диагностировали у российского спортсмена перелом ноги.

Во время 1/2 финала Олюнин боролся за выход в финал в первом заезде вместе с представителем Австрии Алессандро Химмерле, французом Пьером Вольтье и соперниками из Австралии - Алексом Пулленом, Джарридом Хьюзом и Кэмероном Болтоном.

В итоге в финале в сноуборд-кроссе победил Пьер Вольтье. Он опередил на финише австралийца Джаррида Хьюза, который занял второе место. Бронзовым призером зимней Олимпиады в Пхенчхане стал испанец Реджино Эрнандес.

На Олимпиаде в Сочи Николай Олюнин завоевал серебряную медаль. Тогда в финале он уступил лишь французу Пьеру Вольтье.-0-