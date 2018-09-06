6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас продолжит руководить Белорусской федерацией футбола до весны 2019 года. Об этом он рассказал сегодня журналистам после доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается федерации футбола, то глава государства попросил доработать срок до конца. Плановые выборы руководителя федерации состоятся в марте-апреле 2019 года. Поэтому до этого времени я буду продолжать руководить ею", - сказал Сергей Румас.

По его словам, Президент также поручил вместе с министром спорта и туризма подготовить в ближайшее время предложения, кто мог бы впоследствии возглавить федерацию.-0-