Сахонеко: поддержку из Беларуси в Пхенчхане ощущала каждую минуту

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержку из Беларуси во время Паралимпиады в Пхенчхане ощущала каждую минуту. Об этом рассказала журналистам в Национальном аэропорту Минск чемпионка Игр Светлана Сахонеко после возвращения с главных стартов четырехлетия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе соревнований в Республике Корея белоруска заняла первое место в лыжных гонках среди слабовидящих атлетов на 15 км свободным стилем, в спринте на 1,5 км классическим стилем, в гонке на 7,5 км классическим стилем) и 1 бронзовая награда (в спринте на 6 км в биатлоне). "Каждая медаль Игр тяжела по весу и далась в очень непростой, упорной борьбе. Без поддержки, которую нам оказывали здесь в Беларуси завоевать эти награды было бы сложнее. Я не ожидала, что столько людей за нас переживают, эту поддержку мы ощущали в Пхенчхане каждую минуту", - отметила Светлана Сахонеко.

Она также рассказала, что кроме зимних Паралимпийских игр планирует готовиться и к летним стартам.

Светлана Сахонеко завоевала для белорусской команды три из четырех золотых медалей на Паралимпиаде в Пхенчхане. Всего на счету белорусских атлетов на главных стартах четырехлетия 12 наград.-0-