Сборная Беларуси по футболу уступила Финляндии в товарищеском матче

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу уступила Финляндии со счетом 0:2 в товарищеском матче в Тампере, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главный тренер белорусов Игорь Криушенко в стартовый состав включил несколько дебютантов, оставив в запасе опытных игроков. Впервые в форме национальной команды в Тампере сыграли вратарь БАТЭ Денис Щербицкий и нападающий клуба "Слуцк" Евгений Шикавка.
Финская команда с первых минут на старте игры атаковала более остро, и на 9-й минуте Йере Уронен стал автором гола - 1:0. Через несколько минут Пири Сойри вышел один на один с Денисом Щербицким, но голкипер белорусов сыграл уверенно.
После перерыва наставник белорусов Игорь Криушенко сделал несколько замен: на поле вышли Станислав Драгун, Игорь Шитов, Игорь Стасевич, но изменить ход событий в матче гостям не удалось. Окончательный счет в игре был установлен на 75-й минуте. Нападающий Моштаг Ягуби проявил индивидуальное мастерство в штрафной площади белорусов и точно пробил под рукой Дениса Щербицкого.
Матчем в Финляндии сборная Беларуси завершила серию товарищеских матчей. 8 сентября текущего года команда Игоря Криушенко примет на своем поле в новом турнире Лиге Наций соперников из Сан-Марино.-0-
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