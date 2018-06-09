Сборная Беларуси по футболу уступила Финляндии в товарищеском матче

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу уступила Финляндии со счетом 0:2 в товарищеском матче в Тампере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусов Игорь Криушенко в стартовый состав включил несколько дебютантов, оставив в запасе опытных игроков. Впервые в форме национальной команды в Тампере сыграли вратарь БАТЭ Денис Щербицкий и нападающий клуба "Слуцк" Евгений Шикавка.

Финская команда с первых минут на старте игры атаковала более остро, и на 9-й минуте Йере Уронен стал автором гола - 1:0. Через несколько минут Пири Сойри вышел один на один с Денисом Щербицким, но голкипер белорусов сыграл уверенно.

После перерыва наставник белорусов Игорь Криушенко сделал несколько замен: на поле вышли Станислав Драгун, Игорь Шитов, Игорь Стасевич, но изменить ход событий в матче гостям не удалось. Окончательный счет в игре был установлен на 75-й минуте. Нападающий Моштаг Ягуби проявил индивидуальное мастерство в штрафной площади белорусов и точно пробил под рукой Дениса Щербицкого.

Матчем в Финляндии сборная Беларуси завершила серию товарищеских матчей. 8 сентября текущего года команда Игоря Криушенко примет на своем поле в новом турнире Лиге Наций соперников из Сан-Марино.-0-