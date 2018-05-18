Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Казахстане на ЧМ-2019 в первом дивизионе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Казахстане на чемпионате мира 2019 года в группе А дивизиона I. Такое решение принято сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В турнире, который состоится в Астане на "Барыс-Арене" с 29 апреля по 5 мая 2019 года, примут участие сборные Казахстана, Беларуси, Словении, Венгрии, Республики Корея и Литвы. Команды разыграют две путевки в элитный дивизион.
Белорусские хоккеисты были понижены в классе после неудачного выступления на чемпионате мира в Дании, где потерпели семь поражений. Последний раз наша национальная команда выступала в дивизионе I в 2004 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3581 BYN
|2.354 BYN
|2.359 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.2277 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN