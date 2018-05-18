Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Казахстане на ЧМ-2019 в первом дивизионе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею сыграет в Казахстане на чемпионате мира 2019 года в группе А дивизиона I. Такое решение принято сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Копенгагене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире, который состоится в Астане на "Барыс-Арене" с 29 апреля по 5 мая 2019 года, примут участие сборные Казахстана, Беларуси, Словении, Венгрии, Республики Корея и Литвы. Команды разыграют две путевки в элитный дивизион.

Белорусские хоккеисты были понижены в классе после неудачного выступления на чемпионате мира в Дании, где потерпели семь поражений. Последний раз наша национальная команда выступала в дивизионе I в 2004 году.-0-