Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью во втором спарринге с литовцами

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с командой Литвы во втором товарищеском матче в Кедайняе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в первом спарринге со счетом 0:3 литовцы были настроены взять реванш и открыли счет в начале второго тайма. Белорусы не сдавались. И за две минуты до окончания матча лучший бомбардир национального первенства Андрей Скварчевский сравнял результат - 1:1. В первой игре голы в составе белорусской дружины забили Дмитрий Рябцев, Максим Евдокимов и Максим Батурин.

Под началом главного тренера белорусской команды Андрея Толмача в матчах с литовцами выступали в основном игроки, которым в августе предстоит участвовать в чемпионате мира среди студентов.

После возвращения домой игроки сборной страны продолжат выступления в составах своих клубов в чемпионате Беларуси. В нем сыграно 26 туров, лидирует ВРЗ, у которого 65 очков, на 3 балла отстает "Лидсельмаш", у "Столицы" 61 очко. Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский ("Дорожник", Минск), который 29 раз поражал ворота соперников. До финиша регулярного первенства командам осталось провести по 4 матча, после чего 8 лучших клубов продолжат борьбу за награды в плей-офф. Матчи "на вылет" начнутся 3 мая.-0-