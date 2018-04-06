Сборная Беларуси проиграла хоккеистам Финляндии во втором матче Евровызова

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили финнам во втором гостевом матче Евровызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне в Турку белорусские хоккеисты выиграли у финнов в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Сегодня хозяева взяли реванш также в овертайме - 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0).
Свои следующие матчи команда Дэйва Льюиса также проведет на выезде: 13 и 14 апреля белорусов ждут хоккеисты Швейцарии. Затем сборная Беларуси будет принимать соперников на домашних аренах. С командой Дании белорусские хоккеисты сыграют 20 и 21 апреля в Гродно, а затем дважды встретятся с Норвегией - 27 апреля в Жлобине, 28-го - на льду "Бобруйск-Арены".
Эти встречи станут заключительной проверкой сил перед стартом на майском чемпионате мира в Дании. На первом этапе мирового форума соперниками белорусов по группе А будут сборные Швеции, Франции, России, Швейцарии, Чехии, Австрии и Словакии.-0-
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