9 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Сборная Беларуси завоевала 24 медали на Всемирной летней гимназиаде в Марокко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Всего за время Всемирной летней гимназиады сборная команда Беларуси завоевала 24 медали, пять из которых золотые, семь - серебряные, 12 - бронзовые. Были и победы, были и поражения. Но наши ребята лучшие из лучших. Летняя гимназиада для них - это ступенька в спорт высших достижений", - сказал глава спортивной делегации, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.

Золотые медали белорусские спортсмены завоевали в художественной гимнастике в групповом многоборье, в легкой атлетике (метание молота - Екатерина Гражевская), в плавании (на дистанции 50 м баттерфляем - Иван Шамшурин, на дистанции 200 м комплексным плаванием - Анастасия Васкевич), в женской борьбе (Алеся Гетманова).

Кроме этого, в ходе гимназиады было установлено три рекорда Беларуси: два в плавании, один в легкой атлетике. "Для сборной такого состава это очень значительное достижение. Все это свидетельствует о том, что уровень проведения Всемирной гимназиады с каждым годом растет. В ней принимает участие все больше выдающихся спортсменов из разных стран. Наши ребята, возможно, встретятся с ними на чемпионатах мира и Европы. Участие в гимназиаде принесло белорусским спортсменам неоценимый опыт, это поможет им на следующих соревнованиях показать лучший результат, и они завоюют медали высшего качества", - отметил глава делегации.

В Марокко завершается проведение 17-й Всемирной летней гимназиады. В последний день юные спортсмены из 59 стран посещают экскурсии и готовятся к вылету домой. Вечером 8 мая на отрытом стадионе города Марракеша прошла торжественная церемония закрытия соревнований. Более 3 тыс. спортсменов приняли участие в марше-параде. Завершилась церемония ночным салютом.-0-