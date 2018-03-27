Сборная Нидерландов обыграла футбольную команду Португалии впервые за 27 лет

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В товарищеском матче сборная Нидерландов по футболу разгромила действующего чемпиона Европы - команду Португалии. Матч окончился со счетом 3:0, сообщают информагентства.
Голы в ворота португальцев были забиты Мемфисом Депаем (на 11-й минуте), Райаном Бабелом (на 32-й минуте) и Вирджилом Ван Дейком (на 45-й минуте матча).
Один раз игру пришлось прервать из-за того, что на поле выбежали трое болельщиков. Одному из них удалось поцеловать португальского нападающего Криштиану Роналду и сделать с ним фото на память. Как выяснилось впоследствии, фанат оказался популярным швейцарским комиком Кармином. Он выскочил на поле со своим напарником - Самиром Аликом, которому тоже посчастливилось обнять Роналду во время матча. Третий фанат не успел добежать до знаменитого футболиста: вмешались сотрудники службы безопасности. Когда инцидент был исчерпан, матч возобновили.
Футбольная сборная Нидерландов второй раз в истории одерживает победу над португальцами. Впервые это произошло в 1991 году в Роттердаме на отборочном этапе к чемпионату Европы. Тогда игрокам из Нидерландов удалось забить один мяч в ворота соперника, в то время как все атаки португальцев были безуспешны.
Всего между футбольными командами Нидерландов и Португалии состоялось 15 встреч, шесть из которых завершились вничью.-0-
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