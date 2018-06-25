Сборная России проиграла Уругваю в 3-м туре футбольного чемпионата мира

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух группах футбольного чемпионата мира в России сегодня проходят матчи 3-го тура. Первыми предварительный этап завершили команды квартета А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира футболисты сборной России в Самаре встречались с командой Уругвая и потерпели поражение 0:3. Два мяча россияне пропустили в течение 23 минут. Сначала, на 10-й минуте, отличился лидер уругвайской команды Луис Суарес, а затем Денис Черышев срезал мяч в ворота Игоря Акинфеева. На этом неприятности россиян не закончились - за 10 минут до перерыва они остались в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова, получившего два предупреждения подряд. После перерыва тренер хозяев Станислав Черчесов произвел две замены, и его команда заиграла агрессивнее, но особой остроты у ворот соперников не создала. Уругвайцы же в редких контратаках несколько раз могли увеличить счет и сделали это на 90-й минуте после удара Эдисона Кавани, установившего окончательный результат.

В Волгограде в матче неудачников этого квартета команда Саудовской Аравии выиграла у Египта - 2:1. На 22-й минуте египтян вывел вперед Мохамед Салах, а перед самым перерывом Салман Аль-Фараж восстановил паритет, реализовав пенальти. В самой концовке игры Салем Аль-Давсари принес волевую викторию аравийцам.

Итоговое положение: Уругвай - 9 очков (разница мячей - 5-0), Россия - 6 (8-4), Саудовская Аравия - 3 (2-7), Египет - 0 (2-6).

В 1/8 финала сборная России встретится с первой командой группы В, а уругвайцы будут соперничать со второй дружиной. Кто конкретно станет их оппонентами, определится сегодня после матчей Испания - Марокко (Калининград; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 2") и Португалия - Иран (Саранск; "Беларусь 5"). Встречи начнутся одновременно - в 21.00. Положение команд перед сегодняшними играми: Испания - 4 очка (разница мячей - 4-3), Португалия - 4 (4-3), Иран - 3 (1-1), Марокко - 0 (0-2).-0-