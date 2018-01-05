Сборная России уверенно переиграла команду Швеции на Рождественском турнире

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России уверенно переиграла команду Швеции со счетом 15:0 на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россияне, в составе которых немало игроков, выступавших ранее в сильных клубах, имели подавляющее преимущество. Вместе с командой Чехии россияне имеют по две победы группе В и в третьем туре предварительного этапа 6 января в 19.30 на малой площадке "Чижовка-Арены" определят команду, которая займет первое место в квартете.
Первый этап турнира завершится 6 января. Команды Швеции и Балкан выйдут на лед в 12.30 на малой площадке спорткомплекса. В группе А сыграют Китай - ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь - Швейцария (19.00; большая площадка).
Плей-офф соревнований состоится 7 января на большой площадке "Чижовка-Арены". В 13.00 начнется игра за 3-е место, в которой поспорят команды, занявшие вторые места в предварительных квартетах, а в 18.00 победители групп сыграют в решающем матче за главный приз.-0-
Фото Максима Гучека
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