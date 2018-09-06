Сборные Беларуси и России по хоккею на траве сыграли вничью на квалификационном турнире к ОИ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужские сборные Беларуси и России по хоккею на траве сыграли вничью со счетом 2:2 на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года, который проходит в португальском городе Лозада, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую половину встречи лучше провела российская команда, которая использовала розыгрыш стандартных положений при взятии ворот. Счет уже на четвертой минуте открыл Ярослав Логинов, во втором периоде очередной штрафной-угловой реализовал Денис Шипачев. Белорусы смогли отыграться под занавес матча. Авторами голов стали Иван Луцевич и Евгений Степанец.

После трех туров сборные России и Беларуси возглавляют турнирную таблицу: Россия - 7 очков (3 матча), Беларусь - 7 (3), Шотландия - 6 (2), Португалия - 0 (2), Гибралтар - 0 (2), Турция - 0 (2).

На турнире в Лозаде сборная Беларуси сыграет также с Турцией (8 сентября) и Шотландией (9 сентября). Две лучшие команды выйдут в следующий раунд квалификации к Олимпийским играм 2020 года.-0-