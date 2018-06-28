Сборные Колумбии и Японии вышли в 1/8 финала футбольного чемпионата мира

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на российских футбольных аренах определяются последние участники 1/8 финала чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе Н в Самаре футболисты Колумбии выиграли с минимальным преимуществом у Сенегала (1:0) и заняли первое место.

Поляки, которые после двух проигранных встреч потеряли шансы на выход в плей-офф, в Волгограде сумели одолеть японцев с тем же результатом - 1:0. Итоговое положение: Колумбия - 6 очков (разница мячей - 5-2), Япония - 4 (4-4), Сенегал - 4 (4-4), Польша - 3 (2-5). Япония опередила Сенегал по дополнительным показателям.

Заключительные встречи предварительного этапа мирового первенства в квартете G начнутся в 21.00. В Калининграде сыграют сборные Англии и Бельгии, которые уже вышли в нокаут-раунд. В Саранске будут соперничать команды Панамы и Туниса, которые покидают чемпионат планеты. Турнирное положение после двух туров: Англия - 6 (8-2), Бельгия - 6 (8-2), Тунис - 0 (3-7), Панама - 0 (1-9).

Сейчас известны 6 из 8 пар 1/8 финала ЧМ-20018: Франция - Аргентина (30 июня; Казань), Уругвай - Португалия (30 июня; Сочи), Испания - Россия (1 июля; Москва), Хорватия - Дания (1 июля; Нижний Новгород), Бразилия - Мексика (2 июля; Самара), Швеция - Швейцария (3 июля; Санкт-Петербург).-0-