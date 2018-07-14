14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серб Новак Джокович стал вторым финалистом Уимблдона (призовой фонд турнира свыше 37 млн фунтов стерлингов), обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч двух ведущих игроков растянулся на два дня. Из-за темноты игра не была завершена в пятницу, 13 июля. Сегодня Новак Джокович и Рафаэль Надаль продолжили упорную борьбу. Исход встречи решился в пятом сете, который по правилам турнира проходит без тай-брейка. Серб сумел выиграть один из геймов на подаче соперника.

Новак Джокович в пятый раз в своей карьере сыграет в решающем матче Уимблдона.

В финале мужского одиночного разряда 15 июля он встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который в четвертьфинале обыграл Роджера Федерера, а в полуфинале в шестичасовом противостоянии сломил сопротивление Джона Изнера.-0-