Сербские футболисты уступили чилийцам, марокканцы обыграли словаков в товарищеских матчах

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники футбольного чемпионата мира, который стартует 14 июня в России, провели очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты сборной Сербии в австрийском Граце не сумели добиться успеха в игре с чилийцами, уступив со счетом 0:1. Единственный мяч был забит за две минуты до финального свистка защитником южноамериканской команды Гильермо Марипаном. В швейцарской Женеве сборная Марокко одержала волевую викторию над словаками - 2:1.

В игре двух европейских грандов, не пробившихся в финальную стадию ЧМ-2018, четырехкратные чемпионы планеты итальянские футболисты в Турине сыграли вничью с голландцами - 1:1. Оба гола были забиты во второй половине игры - на 67-й минуте Симоне Дзадза вывел хозяев вперед, а через 20 минут Натан Аке восстановил паритет.

Будущий соперник сборной Беларуси по групповому этапу Лиги наций команда Молдовы сыграла вничью с Арменией - 0:0. Еще один соперник белорусов Люксембург встретится сегодня с Грузией.

Также сегодня хозяева мирового первенства футболисты России в Москве в последнем контрольном матче сыграют с командой Турции.-0-