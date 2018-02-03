Сербский футболист Александр Филипович подписал контракт с БАТЭ

Сербский футболист Александр Филипович подписал контракт с ФК БАТЭ. Новость об этом была опубликована на официальном сайте спортивного клуба.
В сообщении сказано, что Александр родился в декабре 1994 года в городе Лесковац. Начал заниматься футболом в местном клубе "Дубочица", в 14 лет перешел "Ягодину", в основной состав которой перешел в мае 2011 года. С 31 августа 2016 года выступал за ФК "Вождовац" (Белград).
Теперь Александр начал легионерскую деятельность и будет выступать за "желто-синих".-0-
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