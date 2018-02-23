Сеул и Пхеньян проведут переговоры об участии КНДР в Паралимпиаде-2018

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея и КНДР проведут 27 февраля переговоры об участии северокорейской сборной в Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Ожидается, что встреча представителей двух стран пройдет в пограничном пункте Пханмунджом.
Ранее Республика Корея заявляла, что оплатит расходы на участие северокорейской сборной в зимней Олимпиаде в размере $2,86 млн. Вопрос о компенсации затрат на пребывание спортсменов КНДР в период Паралимпиады пока не решен.
Потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР наметилось перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде, а также о проходе двух делегаций под единым флагом на церемонии открытия Игр.
Паралимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане 9-18 марта.-0-
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