Сеул и Пхеньян проведут переговоры об участии КНДР в Паралимпиаде-2018

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея и КНДР проведут 27 февраля переговоры об участии северокорейской сборной в Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Ожидается, что встреча представителей двух стран пройдет в пограничном пункте Пханмунджом.

Ранее Республика Корея заявляла, что оплатит расходы на участие северокорейской сборной в зимней Олимпиаде в размере $2,86 млн. Вопрос о компенсации затрат на пребывание спортсменов КНДР в период Паралимпиады пока не решен.

Потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР наметилось перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде, а также о проходе двух делегаций под единым флагом на церемонии открытия Игр.

Паралимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане 9-18 марта.-0-