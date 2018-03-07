Школьники из США подготовили для белорусских олимпийцев открытки

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальный олимпийский комитет Беларуси поступило письмо от учеников школы города Эдгар, штат Висконсин, которые подготовили для белорусских олимпийцев открытки со словами поддержки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

"Перед каждой Олимпиадой все школы в штате выбирают страны, за которые они болеют во время Игр. Наш класс выбрал три страны, среди которых были Беларусь, Польша и Швейцария. Каждое утро мы с учениками обсуждаем интересные факты об этих странах. Географические положение, выдающиеся личности страны, языковые особенности, национальная кухня и многое другое. Нам действительно нравится изучать вашу страну", - написал учитель школы Колин Хансон.

Одна из учениц адресовала поздравление на английском и белорусском языках. "Паважаны алімпіец, маё імя Эма, я жыву ў Вісконсіне. Я напалову беларуска. Я спадзяюся, вы добра выступіце! Шчыра, Эма." Пожелания белорусским олимпийцам оставили еще несколько учеников пятого класса.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане белорусские атлеты завоевали три награды. Счет медалям открыло блестящее победное выступление фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике, серебряную награду в масс-старте завоевала биатлонистка Дарья Домрачева. Самым же ярким моментом Игр для белорусов стала победа женского биатлонного квартета в эстафете. Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой мира, а Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова впервые поднялись на верхнюю ступень олимпийского пьедестала.-0-