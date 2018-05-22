Шуневич: большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди

22 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр проинформировал главу государства о работе клуба в предстоящем сезоне, комплектовании команды и тренерского штаба, перспективах подготовки игроков для сборной страны.

"Как вы знаете, проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, я думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов и подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может быть, используя другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло", - отметил Игорь Шуневич.

Касаясь одной из проблем белорусского хоккея - подготовки вратарей, он сказал, что необходимо воспитывать и обучать своих игроков. "Ситуация сегодня такова, что мы пользуемся услугами голкипера-иностранца. Это ненормально. Надо думать над системными вещами, которые позволят воспитывать своих вратарей. Это серьезная, большая задача в первую очередь федерации", - считает председатель наблюдательного совета.-0-