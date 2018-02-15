Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку ОИ, Скардино - десятая

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Ханна Эберг сенсационно выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новоиспеченная олимпийская чемпионка прошла 15 км за 41 мин. 07,2 сек., не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебряным призером стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина (+24,7 сек.; 2 промаха), бронза досталась немецкой биатлонистке Лауре Дальмайер (+41,2 сек.; 1).

Лучшей из четырех представительниц Беларуси оказалась Надежда Скардино, которая замкнула десятку сильнейших (+2 мин. 33,0 сек.; 1). Дарья Домрачева после двух огневых рубежей была первая при идеальной стрельбе, но затем промахнулась 4 раза и в итоге заняла 27-е место (+3 мин. 50,6 сек.).

Ирина Кривко 36-я (+4 мин. 18,8 сек.; 3), Динара Алимбекова финишировала 56-й (+5 мин. 56,8 сек.; 4).

Позже состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км, в которой выступят четыре белорусских стреляющих лыжника: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Максим Воробей.-0-