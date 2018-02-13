Шведская лыжница Стина Нильссон выиграла спринтерскую гонку на Олимпиаде-2018

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Шведская лыжница Стина Нильссон стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном спринте классическим стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале победительница показала результат 3 мин. 03,84 сек. Серебро завоевала норвежка Майкен Каспрерсен Фалла (+3,03 сек.), бронза досталась россиянке Юлии Белоруковой (+3,37 сек.).

Стина Нильссон

Стина Нильссон

Майкен Каспрерсен Фалла, Стина Нильссон и Юлия Белорукова

Представительницы Беларуси Анастасия Кириллова, Валентина Каминская, Юлия Тихонова и Полина Сероносова выступили неудачно, не преодолев даже первый квалификационный барьер.

Белорусские лыжницы завершили выступление в олимпийском спринте на стадии квалификации Лучший результат из белорусских лыжниц показала Юлия Тихонова, преодолев спринтерскую дистанцию 1,25 км за 3 мин. 27,19 сек. и став 35-й. Анастасия Кириллова заняла 40-е место (+20,24 сек.), Полина Сероносова - 41-е (+20,70 сек.), Валентина Каминская - 47-е (+24,06 сек.).

В мужском классическом спринте белорусский лыжник Александр Воронов успешно прошел первый квалификационный раунд, попав в число 30 четвертьфиналистов. Однако в своей гонке за выход в полуфинал занял лишь 5-е место и завершил выступление в этой дисциплине.-0-

Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта Белорус выступал в третьем четвертьфинале и занял лишь 5-е место, обогнав только шведа Виктора Торна. Их опередили россиянин Александр Большунов, финны Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен и швейцарец Йофиан Хедигер.

Фото Синьхуа - БЕЛТА.