Швейцарский сноубордист завоевал золото ОИ в параллельном слаломе

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский сноубордист Невин Гальмарини завоевал золото Олимпийских игр в дисциплине параллельный гигантский слалом, передает корреспондент БЕЛТА.
В финале швейцарец одержал победу над Ли Сан Хо (Республика Корея). Бронзу завоевал словенец Ян Кошир.
Для олимпийской команды Швейцарии это уже шестая золотая награда Игр.
Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.-0-
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