Симона Халеп и Ангелика Кербер вышли в полуфинал Australian Open

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису определились все участницы полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сегодня затратила чуть более часа для победы в поединке 1/4 финала над чешкой Каролиной Плишковой (6-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:2. В полуфинале Халеп встретится с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (16), которая сегодня очень уверенно всего за 50 минут переиграла американку Мэдисон Киз (20) - 6:1, 6:2. В другом полуфинале второй номер мирового рейтинга Каролин Возняцки из Дании сыграет с бельгийкой Элиз Мартенс (37).

Сегодня в мужском одиночном разряде продолжил победное шествие 21-летний теннисист из Республики Корея Чон Хён (58), обыграв в четвертьфинале американца Тенниса Сандгрена (97) - 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Его оппонент по полуфиналу определится сегодня после последнего четвертьфинала, в котором действующий чемпион Australian Open легендарный швейцарец Роджер Федерер сыграет с чехом Томашем Бердыхом (20). Вторую пару полуфиналистов составили хорват Марин Чилич (6) и британец Кайл Эдмунд (49). Накануне в 1/4 финала Чилич выбил из борьбы нынешнего лидера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля, который из-за травмы не смог продолжить игру в пятом сете.

Рафаэль Надаль снялся с Australian Open по ходу четвертьфинального матча против Марина Чилича из-за травмы Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отказался от продолжения встречи в пятом сете при счете 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0 в пользу хорвата Марина Чилича.

Полуфинальные баталии Australian Open пройдут на кортах "Мельбурн Парка" 25 и 26 января, женский финал состоится 27 января, мужской - 28 января.-0-