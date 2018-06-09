Симона Халеп выиграла у Слоан Стивенс в финале "Ролан Гаррос" и впервые победила на турнире "Большого шлема"

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла "Ролан Гаррос", победив в финале американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер мирового женского тенниса в решающем поединке на старте первого и второго сетов проиграла гейм на своей подаче. Перехватить инициативу Симоне Халеп удалось под занавес второй партии. Румынка стала действовать гораздо агрессивнее в атаке, в третьем сете она добавила и на подаче.

Симона Халеп. Фото организаторов турнира

"In the last game I felt like I can't breathe anymore. I did everything I could. It's amazing what is happening now."@Simona_Halep#RG18 pic.twitter.com/W6xb8DtmSP — Roland-Garros (@rolandgarros) 9 июня 2018 г.

Успех в финале над Слоан Стивенс стал первым для румынки в финалах турниров "Большого шлема". Симона Халеп, занимающая первое место в мировом рейтинге, никогда ранее не побеждала на "мэйджорах".

В финале открытого чемпионата Франции румынская теннисистка сыграла в третий раз. В 2014 году она проиграла россиянке Марии Шараповой, а в 2017 году - Елене Остапенко из Латвии.

Среди белорусских игроков наиболее высокого результата в одиночном разряде на этом турнире добивалась Виктория Азаренко, которая вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" в 2013 году. В парном разряде в Париже четырежды побеждал Максим Мирный (в 2005-2006 и 2011 и 2012 годах).

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня финалом среди мужчин, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.-0-