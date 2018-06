Симона Халеп выиграла у Слоан Стивенс в финале "Ролан Гаррос" и впервые победила на турнире "Большого шлема"

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла "Ролан Гаррос", победив в финале американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер мирового женского тенниса в решающем поединке на старте первого и второго сетов проиграла гейм на своей подаче. Перехватить инициативу Симоне Халеп удалось под занавес второй партии. Румынка стала действовать гораздо агрессивнее в атаке, в третьем сете она добавила и на подаче.

Симона Халеп. Фото организаторов турнира

"In the last game I felt like I can't breathe anymore. I did everything I could. It's amazing what is happening now."@Simona_Halep#RG18 pic.twitter.com/W6xb8DtmSP