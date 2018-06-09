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Симона Халеп выиграла у Слоан Стивенс в финале "Ролан Гаррос" и впервые победила на турнире "Большого шлема"

Спорт 09.06.2018 | 18:17
Симона Халеп. Фото организаторов турнира
Симона Халеп. Фото организаторов турнира

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла "Ролан Гаррос", победив в финале американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер мирового женского тенниса в решающем поединке на старте первого и второго сетов проиграла гейм на своей подаче. Перехватить инициативу Симоне Халеп удалось под занавес второй партии. Румынка стала действовать гораздо агрессивнее в атаке, в третьем сете она добавила и на подаче.

Симона Халеп. Фото организаторов турнира
Симона Халеп. Фото организаторов турнира

Успех в финале над Слоан Стивенс стал первым для румынки в финалах турниров "Большого шлема". Симона Халеп, занимающая первое место в мировом рейтинге, никогда ранее не побеждала на "мэйджорах".

В финале открытого чемпионата Франции румынская теннисистка сыграла в третий раз. В 2014 году она проиграла россиянке Марии Шараповой, а в 2017 году - Елене Остапенко из Латвии.

Среди белорусских игроков наиболее высокого результата в одиночном разряде на этом турнире добивалась Виктория Азаренко, которая вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" в 2013 году. В парном разряде в Париже четырежды побеждал Максим Мирный (в 2005-2006 и 2011 и 2012 годах).

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня финалом среди мужчин, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.-0-

Рафаэль Надаль и Доминик Тим сыграют в финале открытого чемпионата Франции по теннисуРафаэль Надаль и Доминик Тим сыграют в финале открытого чемпионата Франции по теннису
Доминик Тим в игре за выход в решающую стадию одолел в трех партиях итальянца Марко Чеккинато - 7:5, 7:6 (12:10), 6:1. В другом полуфинале Рафаэль Надаль был сильнее Хуана Мартина дель Потро из Аргентины - 6:4, 6:1, 6:2.

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теннис, турнир, Франция
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