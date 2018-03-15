Скончался американский теннисист Кен Флэк

Олимпийский чемпион по теннису в парном разряде Кен Флэк скончался в возрасте 54 лет. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Вместе с Робертом Сегусо он побеждал в парном разряде Уимблдона в 1987-1988 гг. Также Флэк становился чемпионом на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.
Несколько дней назад мужчина заболел бронхитом, переросшим в пневмонию с осложнением в виде сепсиса. Теннисиста не стало прошлой ночью в окружении членов семьи.
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