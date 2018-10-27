Словаки победили белорусских теннисистов в матче Кубка Дэвиса

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты обеспечили себе победу в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с белорусами, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Третье очко хозяевам принес сегодня Мартин Клижан, переигравший Егора Герасимова - 6:4, 6:3. Счет в матче стал 3:1 в пользу словаков.

Сегодня в парной встрече Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли словацкому дуэту Филип Полашек / Мартин Клижан - 7:6 (7:5), 4:6 3:6.

Словаки вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с белорусами - 2:1 В парной встрече Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли словацкому дуэту Филип Полашек / Мартин Клижан - 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Позже должен состояться одиночный поединок между Александром Згировским и Норбертом Гомбошем.

В первый день соревнований на грунтовом корте NTC Arena Егор Герасимов победил Норберта Гомбоша - 3:6, 6:4, 6:4, а Мартин Клижан переиграл Александра Згировского - 6:1, 6:4.

Сборная Словакии сохранила прописку в первой группе, а белорусам в следующем сезоне придется играть во второй группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-