Словаки победили белорусских теннисистов в матче Кубка Дэвиса

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты обеспечили себе победу в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с белорусами, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Третье очко хозяевам принес сегодня Мартин Клижан, переигравший Егора Герасимова - 6:4, 6:3. Счет в матче стал 3:1 в пользу словаков.
Сегодня в парной встрече Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли словацкому дуэту Филип Полашек / Мартин Клижан - 7:6 (7:5), 4:6 3:6.
Позже должен состояться одиночный поединок между Александром Згировским и Норбертом Гомбошем.
В первый день соревнований на грунтовом корте NTC Arena Егор Герасимов победил Норберта Гомбоша - 3:6, 6:4, 6:4, а Мартин Клижан переиграл Александра Згировского - 6:1, 6:4.
Сборная Словакии сохранила прописку в первой группе, а белорусам в следующем сезоне придется играть во второй группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-
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