18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичская "Виктория" с поражения стартовала на Кубке Европы по хоккею на траве среди клубных команд в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче с голландским "Хертогенбошем" чемпион Беларуси не слишком удачно сыграл во втором периоде, попустив четырежды. Во второй половине встречи хоккеистки "Виктории" старались внимательнее действовать в защите, пропустив лишь однажды. Окончательный счет - 5:0, в пользу команды из Нидерландов.

В другом матче 1/4 финала "Амстердам" был сильнее ирландского "Дублина" - 8:0. В противостоянии двух немецких команд "Гамбург" обыграл "Мангеймер" - 1:0.

Смолевичская "Виктория" в борьбе за 5-е место сыграет с английским "Сурбитон", который уступил испанскому "Кампо де Мадрид" - 0:2.

Белорусская команда получила право сыграть в элитном дивизионе, победив в 2017 году во второй раз в чемпионате страны.-0-