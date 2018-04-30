Соболенко, Саснович и Лапко сохранили свои места в рейтинге WTA

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В опубликованном сегодня новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) нынешние лидеры сборной Беларуси остались на прежних позициях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выше всех из белорусок находится Арина Соболенко, у которой 47-е место, Александра Саснович занимает 55-ю строку в мировом рейтинге. У Виктории Азаренко сейчас 99-я позиция, Вера Лапко на 111-й строке. На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире в Праге, а Вера Лапко будет играть в Химках.

Первой ракеткой планеты по-прежнему является румынская теннисистка Симона Халеп, на втором месте Каролин Возняцки из Дании, третьей идет испанка Гарбинье Мугуруса, четвертое место у украинки Элины Свитолиной, замыкает первую пятерку Елена Остапенко из Латвии.-0-